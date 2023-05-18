Минниханов обсудил с руководством FESCO сотрудничество в транспортно-логистической сфере

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана.

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководством транспортной группы FESCO. Встреча прошла на полях KazanForum, передает пресс-служба руководителя республики.

«Обсуждались вопросы сотрудничества в транспортно-логистической отрасли, в сфере развития контейнерных перевозок, а также реализация совместных проектов по подготовке специалистов», – отметили в пресс-службе.

FESCO – крупная частная российская транспортно-логистическая компания с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Большая часть операций сосредоточена на Дальнем Востоке – это позволяет получать дополнительные преимущества от участия в динамично растущих объемах торговых операций между Россией и азиатскими странами.