Минниханов обсудил с Рахмоном расширение сотрудничества РТ и Таджикистана

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщили в пресс-службе руководителя РТ.

Стороны обсудили расширение сотрудничества в торгово-экономической сфере и другие направления взаимодействия. «Мы заинтересованы в расширении присутствия ведущих татарстанских компаний на рынке вашей страны», — подчеркнул Минниханов.

Эмомали Рахмон отметил, что Таджикистан уделяет особое внимание вопросу регионального сотрудничества. «Доля Республики Татарстан в общем объеме торговли с Российской Федерации составляет 50 миллионов долларов. Этот показатель нужно увеличивать», — сказал он.

Напомним, что таджикистанский лидер прибыл в столицу Татарстана по приглашению Президента России Владимира Путина. Он примет участие в мероприятиях саммита в формате аутрич.

По мнению Рахмона, выбор Казани в качестве места проведения саммита вновь продемонстрировал ее особый статус.

Международное событие проходит с 22 по 24 октября.