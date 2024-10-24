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Минниханов обсудил с Рахмоном расширение сотрудничества РТ и Таджикистана
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщили в пресс-службе руководителя РТ.
Стороны обсудили расширение сотрудничества в торгово-экономической сфере и другие направления взаимодействия. «Мы заинтересованы в расширении присутствия ведущих татарстанских компаний на рынке вашей страны», — подчеркнул Минниханов.
Эмомали Рахмон отметил, что Таджикистан уделяет особое внимание вопросу регионального сотрудничества. «Доля Республики Татарстан в общем объеме торговли с Российской Федерации составляет 50 миллионов долларов. Этот показатель нужно увеличивать», — сказал он.
Напомним, что таджикистанский лидер прибыл в столицу Татарстана по приглашению Президента России Владимира Путина. Он примет участие в мероприятиях саммита в формате аутрич.
По мнению Рахмона, выбор Казани в качестве места проведения саммита вновь продемонстрировал ее особый статус.
Международное событие проходит с 22 по 24 октября.
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