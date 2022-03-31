news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
31 марта 2022  17:34

Минниханов обсудил с Президентом Сенегала перспективы сотрудничества

news_top_970_100
Минниханов обсудил с Президентом Сенегала перспективы сотрудничества
Фото: пресс-служба Президента РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Президентом Сенегала Маки Саллом. Стороны обсудили итоги визита татарстанской делегации и планы по дальнейшему развитию сотрудничества, передает пресс-служба руководителя республики. 

«Для нас очень важно найти хороших надежных партнеров, в нашем регионе развита промышленность и сельское хозяйство, мы готовы работать в этих направлениях. В свою очередь в Сенегале созданы благоприятные условия для инвесторов и это хороший хаб, чтобы двигаться дальше в другие страны Западной Африки», — подчеркнул Минниханов. 

Товарооборот между РТ и Сенегалом последние два года держится на уровне 2 млн долларов. Собеседники посчитали, что показатель крайне низкий и есть потенциал к росту. Так, в рамках визита сотрудничество обсудили по линии судостроения с холдинговой компанией «Ак Барс», а также возможные проекты в реализации обсудило руководство ПАО «Татнефть» и др.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное