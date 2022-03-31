Минниханов обсудил с Президентом Сенегала перспективы сотрудничества

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Президентом Сенегала Маки Саллом. Стороны обсудили итоги визита татарстанской делегации и планы по дальнейшему развитию сотрудничества, передает пресс-служба руководителя республики.

«Для нас очень важно найти хороших надежных партнеров, в нашем регионе развита промышленность и сельское хозяйство, мы готовы работать в этих направлениях. В свою очередь в Сенегале созданы благоприятные условия для инвесторов и это хороший хаб, чтобы двигаться дальше в другие страны Западной Африки», — подчеркнул Минниханов.

Товарооборот между РТ и Сенегалом последние два года держится на уровне 2 млн долларов. Собеседники посчитали, что показатель крайне низкий и есть потенциал к росту. Так, в рамках визита сотрудничество обсудили по линии судостроения с холдинговой компанией «Ак Барс», а также возможные проекты в реализации обсудило руководство ПАО «Татнефть» и др.