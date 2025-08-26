news_header_top
Общество 26 августа 2025 16:35

Минниханов обсудил с представителем ОАЭ укрепление двусторонних связей

В «Казань Экспо» в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума состоялась встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с заместителем министра по нефтегазовой индустрии и природным ресурсам Министерства энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сайфом Саидом Гоббашем Аль-Марри. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Рустам Минниханов отметил, что Татарстан активно способствует укреплению российско-эмиратских отношений.

«Для нас было большой честью принимать в Казани на саммите БРИКС в октябре 2024 года Президента Вашей страны Его Высочество шейха Мухаммеда бен Заеда Аль Нахайяна. Мы всегда чувствуем его поддержку в развитии наших связей и реализации совместных проектов», – подчеркнул Раис республики.

Он напомнил, что татарстанские делегации регулярно участвуют в Инвестиционном форуме и Международной выставке IDEX в Абу-Даби. Представители ОАЭ в свою очередь – постоянные участники KazanForum и нефтегазохимического форума. Минниханов подчеркнул, что республика взаимодействует с ведущими эмиратскими компаниями, в стране действует представительство Татарстана, а регулярные авиарейсы из Казани в Дубай и Шарджу способствуют развитию связей.

Кроме того, укреплению сотрудничества способствует совместная работа по линии Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», которую Раис республики возглавляет с 2014 года.

«Мы развиваем инструменты исламского банкинга и финансирования в России, в том числе с учетом богатого опыта наших эмиратских коллег. Помимо этого, наша республика активно работает по развитию индустрии халяль», – сказал Раис республики.

Сайф Саид Гоббаш Аль-Марри поблагодарил за встречу.

«Я впервые в России. Рад, что мое знакомство с вашей страной началось с прекрасной Республики Татарстан. Мы будем рады расширять взаимовыгодное сотрудничество. Ваш регион имеет большой опыт по развитию комфортной городской среды, мы заинтересованы в обмене опытом и в этой сфере», – сказал замминистра.

Рустам Минниханов предложил организовать совместное мероприятие с участием специалистов Татарстана и ОАЭ и презентовать лучшие практики в сфере благоустройства.

#татарстанский нефтегазохимический форум #Рустам Минниханов #ОАЭ #оаэ и татарстан
