Минниханов обсудил с предпринимателями перспективы развития загородного отдыха

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с предпринимательским сообществом республики в загородном комплексе «Утрау», чтобы обсудить перспективы развития загородного отдыха. Перед началом дискуссии Рустам Минниханов осмотрел обновленную территорию комплекса.

«Большие изменения произошли здесь с последнего визита, и очень приличный центр появился в нашей республике. Я знаю, что есть несколько проектов, которые сейчас реализуются, и у каждого из них есть свои преимущества. Поехать и устроиться в отель возможность есть, причем с приемлемыми ценами и на берегу реки, на природе», — заявил Раис Татарстана.

Он отметил, что республика должна развивать внутренний туризм, поэтому необходимо услышать пожелания от предпринимателей, работающих в этой сфере.

Раис Татарстана подчеркнул, что жители России в целом и республики в частности переосмыслили отдых и стали уделять больше внимания отечественным курортам.

«Может быть, даже пандемия помогла. Люди осмыслили, что не обязательно куда-то уезжать, намного качественнее можно отдохнуть на нашей территории: со всеми этими перелетами и границами, пока ты куда-то поехал и вернулся, всё, что ты наотдыхал, пропало», — сказал Минниханов.

Руководитель республики подчеркнул, что регион располагает всем необходимым для развития сферы загородного отдыха. «В любом районе можно какой-то маршрут сделать, востребованность будет. У нас пока не хватает культуры отдыха, люди не умеют отдыхать», — уверен Минниханов.

Он также добавил, что для популяризации такого отдыха нужно предоставлять жителям республики специальные сервисы, а также регулярно освещать эту тему по телевидению и интернету.

«Если даже я не знаю, что здесь происходят то люди-то как об этом узнают. Вот, Ильдар (директор базы «Три берега» Ильдар Берхеев — прим. Т-и), например. Я думал, что у него один старый снегоход и он с ним рыбу ловит, а он, оказывается, богатый человек, у которого всё есть», — продолжил Раис Татарстана.

Рустам Минниханов подчеркнул, что это направление имеет огромную перспективу, потому что оно доступно, уникально и всегда будет востребовано. «Но мы можем всё испортить, поэтому нужно эту работу проводить грамотно и с соблюдением всех требований», — заключил он.