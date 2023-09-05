Минниханов обсудил с постпредом РФ при ВТО развитие экспорта в условиях санкций

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с постоянным представителем Российской Федерации при Всемирной торговой организации Дмитрием Лякишевым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Собеседники обсудили такие темы, как развитие внешнеторговой деятельности в условиях ограничительных мер, поиск новых рынков сбыта и поддержка предприятий-экспортеров.

Лякишев высоко оценил действия руководства Татарстана по адаптации экономики республики, включая внешнюю торговлю, к новым вызовам.

В частности, постпред РФ при ВТО убежден, что организация в Татарстане крупных мероприятий с широким международным участием способствует укреплению торговых связей России с дружественными странами. В первую очередь, по его словам, это площадка международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Всемирная торговая организация (ВТО) регулирует около 98% всей мировой торговли товарами и услугами и представляет собой единственную структуру, формирующую правила многосторонней торговли. Россия стала полноправным членом ВТО 22 августа 2012 года.