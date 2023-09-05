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Минниханов обсудил с постпредом РФ при ВТО развитие экспорта в условиях санкций
Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с постоянным представителем Российской Федерации при Всемирной торговой организации Дмитрием Лякишевым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
Собеседники обсудили такие темы, как развитие внешнеторговой деятельности в условиях ограничительных мер, поиск новых рынков сбыта и поддержка предприятий-экспортеров.
Лякишев высоко оценил действия руководства Татарстана по адаптации экономики республики, включая внешнюю торговлю, к новым вызовам.
В частности, постпред РФ при ВТО убежден, что организация в Татарстане крупных мероприятий с широким международным участием способствует укреплению торговых связей России с дружественными странами. В первую очередь, по его словам, это площадка международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».
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