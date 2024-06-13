Минниханов обсудил с послом Таджикистана в России налаживание деловых связей

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Таджикистана в России Гулмахмадзодой Давлатшохом Курбонали. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Беседа состоялась в рабочем кабинете Рустама Минниханова в Доме Правительства РТ. Стороны обсудили дальнейшее укрепление сотрудничества и налаживание новых деловых связей в рамках российско-таджикистанских отношений.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

До этого в ходе визита в республику дипломат посетил Казанский федеральный университет. В ходе разговора с президентом КФУ Риязом Минзариповым были обсуждены вопросы подготовки специалистов, проведения стажировок и увеличения квот для граждан Таджикистана.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Кроме того, оказалось затронуто и обучение таджикских студентов в Казанском университете, включая условия их проживания. Посол также встретился со студентами, представителями молодежи и культурных сообществ Таджикистана в Татарстане.