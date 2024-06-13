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Минниханов обсудил с послом Таджикистана в России налаживание деловых связей
Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Таджикистана в России Гулмахмадзодой Давлатшохом Курбонали. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
Беседа состоялась в рабочем кабинете Рустама Минниханова в Доме Правительства РТ. Стороны обсудили дальнейшее укрепление сотрудничества и налаживание новых деловых связей в рамках российско-таджикистанских отношений.
До этого в ходе визита в республику дипломат посетил Казанский федеральный университет. В ходе разговора с президентом КФУ Риязом Минзариповым были обсуждены вопросы подготовки специалистов, проведения стажировок и увеличения квот для граждан Таджикистана.
Кроме того, оказалось затронуто и обучение таджикских студентов в Казанском университете, включая условия их проживания. Посол также встретился со студентами, представителями молодежи и культурных сообществ Таджикистана в Татарстане.
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