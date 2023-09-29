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Минниханов обсудил с послом Капуром перспективы сотрудничества Татарстана и Индии
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Индии в России Паваном Капуром. Тот прибыл в Казань для участия в заседании Московского формата консультаций по Афганистану, уточнили в пресс-службе руководителя РТ.
Стороны обсудили сотрудничество Татарстана и Индии. Как отметил Минниханов, за прошедший год товарооборот составил 278 млн долларов, однако есть большой потенциал для его наращивания.
«Отношения России и Индии опираются на прочные традиции дружбы и взаимного уважения. Татарстан вносит свой вклад в развитие российско-индийских отношений», — подчеркнул Раис РТ.
По его мнению, РТ и Индии стоит активизировать деловые контакты, к примеру организовав бизнес-делегации. Они могли бы обозначить направления сотрудничества, интересные обеим сторонам.
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