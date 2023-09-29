Минниханов обсудил с послом Капуром перспективы сотрудничества Татарстана и Индии

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Индии в России Паваном Капуром. Тот прибыл в Казань для участия в заседании Московского формата консультаций по Афганистану, уточнили в пресс-службе руководителя РТ.

Стороны обсудили сотрудничество Татарстана и Индии. Как отметил Минниханов, за прошедший год товарооборот составил 278 млн долларов, однако есть большой потенциал для его наращивания.

«Отношения России и Индии опираются на прочные традиции дружбы и взаимного уважения. Татарстан вносит свой вклад в развитие российско-индийских отношений», — подчеркнул Раис РТ.

По его мнению, РТ и Индии стоит активизировать деловые контакты, к примеру организовав бизнес-делегации. Они могли бы обозначить направления сотрудничества, интересные обеим сторонам.