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Минниханов обсудил с послом Филиппин в России вопросы расширения сотрудничества
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Филиппины в Российской Федерации Игорем Гарлитом Байленом. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.
В ходе беседы, состоявшейся в Казанском Кремле, стороны обсудили вопросы развития сотрудничества и укрепления уже существующих связей в различных отраслях экономики.
Игорь Гарлит Байлен впервые посещает Казань. Делегация Филиппин прибыла в Татарстан для участия в международном мультиспортивном турнире «Игры будущего».
Дипломат отметил масштабность церемонии открытия «Игр будущего» и обратил внимание на присущее Татарстану национальное гостеприимство
В ходе поездки в Казань посол также посетил Единый презентационный центр Агентства инвестиционного развития РТ, где ознакомился с инвестиционным потенциалом республики.
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