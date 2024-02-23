Минниханов обсудил с послом Филиппин в России вопросы расширения сотрудничества

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Филиппины в Российской Федерации Игорем Гарлитом Байленом. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В ходе беседы, состоявшейся в Казанском Кремле, стороны обсудили вопросы развития сотрудничества и укрепления уже существующих связей в различных отраслях экономики.

Игорь Гарлит Байлен впервые посещает Казань. Делегация Филиппин прибыла в Татарстан для участия в международном мультиспортивном турнире «Игры будущего».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Дипломат отметил масштабность церемонии открытия «Игр будущего» и обратил внимание на присущее Татарстану национальное гостеприимство

В ходе поездки в Казань посол также посетил Единый презентационный центр Агентства инвестиционного развития РТ, где ознакомился с инвестиционным потенциалом республики.

«Игры будущего» — международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, объединяющий соревнования в физическом и цифровом измерениях. В первых играх принимают участие 270 команд и более 2000 спортсменов из 107 стран. Они состязаются в 21 инновационной дисциплине. Турнир проходит в Казани с 19 февраля по 3 марта, официальная церемония открытия с участием Президента России Владимира Путина состоялась 21 февраля.