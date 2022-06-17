Минниханов обсудил с послом Бахрейна проекты в сфере нефтехимии и исламских финансов

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с Послом Королевства Бахрейн в России Ахмедом Абдулрахманом Аль-Саати на полях Петербургского международного экономического форума, обсудив пути сотрудничества. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Президент Татарстана поблагодарил посла за внимание к сотрудничеству с Татарстаном в рамках российско-бахрейнских отношений.

«Свидетельством наших дружественных связей, особенно в сегодняшних непростых реалиях, стал недавний визит в Татарстан Председателя Высшего Совета по исламским делам Бахрейна, шейха Абдула бин Мохаммед бин Рашид Аль-Халифы», — сказал Минниханов, приветствуя гостя.

Председатель принимал участие в мероприятиях в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией в мае этого года.

«Прошу передать слова благодарности Королю Бахрейна Его высочеству Хамаду бен Исе Аль Халифе за то, что Ваша страна была высоко представлена на прошедших у нас мероприятиях», — обратился Рустам Минниханов к послу.

Президент отметил, что Татарстан высоко ценит установившиеся добрые связи с Бахрейном и стремится их расширить.

Рустам Минниханов отметил, что в сотрудничестве с Бахрейном заинтересована компания «Татнефть», и ее представители готовы посетить Манаму для обсуждения перспектив кооперации.

Кроме того, перспективным видится сотрудничество в привлечении инвестиций из Бахрейна в инвестиционные проекты Татарстана, налаживание сотрудничества в области исламских финансов, исламского банкинга, исламского туризма. Сотрудничество Бахрейна и Татарстана также перспективно в рамках таких международных форматов, как ОИС, Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

«Его величество обязательно посетит Казань, я это обязательно организую. Особенно такой повод, год 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Подтверждаем, что Бахрейн — очень дружественная страна. Готовы по всем направлениям сотрудничать и быть полезными. Нас интересует сотрудничество с КАМАЗом», — заявил посол.