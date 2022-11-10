Минниханов обсудил с Мутко способы финансирования жилищного строительства

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Москву обсудил с генеральным директором Института развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» Виталием Мутко реализацию совместных проектов и актуальные темы государственной политики в сфере жилищного строительства. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Фото: пресс-служба Президента РТ

После завершения беседы Рустам Минниханов поблагодарил Виталия Мутко за его внимание к региону. «Мы подробно обсудили состояние и ход реализации наших проектов. Наши застройщики очень активно работают в рамках программ „ДОМ.РФ“, и почти половина стройки финансируется за счет инструментов, которые предоставляет сегодня „ДОМ.РФ“», — заметил он.

При этом Президент РТ отдельно остановился на представляющих интерес способах финансирования строительства. «Но есть новые возможности. Это расширение возможностей новых жилых комплексов. Можно привлекать средства по концессии и инвестиционные кредиты. Мы эти вопросы также обсудили, по итогам создали рабочую группу. Я думаю, что это будет серьезная поддержка для жилищного строительства, для решения тех или иных задач нашего региона», — пояснил руководитель республики.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Рустам Минниханов также вручил Виталию Мутко государственную награду Республики Татарстан — медаль «100 лет образования ТАССР».

Во беседе также приняли участие первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин и другие официальные лица.