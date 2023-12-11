Минниханов обсудил с муфтием Татарстана итоги деятельности ДУМ РТ

фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов встретился с главой ДУМ Татарстана, муфтием республики Камилем хазратом Самигуллиным, с которым обсудил итоги 2023 года, а также планы Духовного управления мусульман РТ на 2024-й. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики.

Самигуллин рассказал, что в этом году ДУМ РТ делала в своей деятельности акцент на укрепление межконфессионального согласия, сохранение родного языка и татарско-мусульманских традиций, а также на благотворительность. Муфтий Татарстана подчеркнул, что Духовное управление мусульман активно поддерживало мобилизованных и гражданское население в зоне СВО. Сам Самигуллин посетил Мариуполь и пообщался с местными мусульманами. Он добавил, что было отправлено 4 гуманитарных груза мобилизованным в зону специальной военной операции, организовано 4 командировки в воинскую часть в ЛНР, где служат мобилизованные из РТ.

Также ДУМ проводило мероприятия, касающиеся молодежной политики, издавало книги, пропагандировало halal life style – мусульманской инфраструктуры и индустрии халяль.

По поводу укрепления межнационального согласия и стабильности в обществе муфтий встречался с патриархом Всея Руси Кириллом. Стороны обсудили на встрече темы сохранения межрелигиозного и межнационального мира и взаимопонимания. В тот день патриарх высоко оценил традиции добрососедства, которые царят в Татарстане.

Для сохранения родного языка в РТ провели много мероприятий, среди которых курсы по изучению татарского языка «Без – татарлар!», «Хэтер коне», которое провели во всех мечетях Татарстана. Среди других мероприятий: эксперимент по внедрению исламских финансов, мероприятия в рамках Года семьи, Года исламских наук и ИТ-технологий, Года Halal life style.

Говоря о планах на будущее, муфтий РТ сообщил, что в Казани планируют открыть новый центр «Халяль», первую в России мусульманскую лабораторию для выявления ДНК свинины методом ПЦР, внедрение системы лояльности muslim fiendly для заведений обслуживания населения.

Также в 2024 году хотят провести Республиканский ифтар под эгидой и брендом Группы стратегического видения «Россия – исламский мир» в федеральном статусе с участием зарубежных гостей. Муфтий добавил, что ДУМ продолжит оказывать помощь мобилизованным и их семьям, способствовать воспитанию патриотизма у молодежи и так далее.