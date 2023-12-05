Минниханов обсудил с мэром Анкары развитие деловых связей

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил вопросы развития сотрудничества с мэром столицы Турции Анкары Мансуром Явашем. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В ходе беседы, прошедшей в рабочем кабинете Раиса РТ в Казанском Кремле, стороны обсудили развитие и укрепление существующих отношений, наращиваник деловых контактов и связей по разным направлениям.

Минниханов поблагодарил власти Анкары за внимание к развитию Татарстана как одного из регионов России. Республика вносит свою лепту в укрепление российско-турецких отношений, подчеркнул он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Мы ценим хорошие отношения между нашими братскими народами. Растет товарооборот как между <…> Турцией и Россией (взятыми как целое — прим. Т-и), так и на межрегиональном уровне», — констатировал Рустам Минниханов.

«Между Турцией и Татарстаном товарооборот по итогам прошлого года вырос в два раза, в этом году также имеет положительную динамику», — добавил он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ пожелал мэру Анкары приятного пребывания в Татарстане. Мансур Яваш оставил запись в Книге почетных гостей. Одним из участников встречи стал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин (Анкара и Казань являются городами-побратимами).