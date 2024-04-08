Минниханов обсудил с Костиным перспективы сотрудничества и наградил орденом

Рустам Минниханов и Андрей Костин

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня обсудил перспективы сотрудничества по различным направлениям с президентом — председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Указом Раиса РТ Андрей Костин удостоен ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» «за значительный вклад в укрепление социально-экономического потенциала» региона.

В свою очередь управляющая операционным офисом «Банк ВТБ в Татарстане» — вице-президент Марьям Давлетшина награждена медалью ордена «За заслуги перед РТ» «за особый вклад в развитие и совершенствование банковской системы, многолетнюю плодотворную работу».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Мы очень благодарны за нашу совместную работу, мы встречаемся для обсуждения наших дальнейших перспективных планов. Сегодня в республике действуют 34 офиса в девяти городах <..>. И, конечно же, кредитный портфель [юридических лиц] — 241 млрд [рублей]», — заметил в ходе беседы Раис РТ.

«И проект, который мы [реализовали] в „Алабуге“ (ОЭЗ «Алабуга» — прим. Т-и), ну, и другие проекты — это, конечно же, лично ваша большая заслуга», — подчеркнул при этом Минниханов, обращаясь к Костину.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Это во многом, конечно, благодаря тем условиям, которые вы создали здесь, благодаря тому развитию, которое в республике происходит. Это не случайно, что так нам здесь комфортно работать», — ответил Раису РТ руководитель ВТБ.

«ВТБ сегодня — ключевой партнер республиканского бизнеса, мы лидируем по объему кредитования юридических лиц. Видим впечатляющую динамику развития Татарстана, будем использовать все возможности для поддержки республики в реализации крупнейших инвестиционных проектов в ключевых сферах экономики — в строительстве жилья, транспортной инфраструктуры, развитии промышленности и обновлении индустриальных мощностей», — описал при этом Костин свое видение перспектив сотрудничества.