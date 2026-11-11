Минниханов обсудил с компанией «ВодоходЪ» развитие речного туризма в Татарстане
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем совета директоров ООО «ВодоходЪ» Виктором Олерским, сообщает пресс-служба РТ.
Встреча прошла в Доме Правительства РТ, стороны обсудили развитие речного туризма в республике и перспективы реализации совместных инфраструктурных проектов.
«ВодоходЪ» – одна из крупнейших судоходных компаний и туристических операторов России, занимающаяся организацией речных, морских и экспедиционных круизов, а также пассажирских перевозок водным транспортом.