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Общество 11 ноября 2026 10:01

Минниханов обсудил с компанией «ВодоходЪ» развитие речного туризма в Татарстане

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Минниханов обсудил с компанией «ВодоходЪ» развитие речного туризма в Татарстане
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем совета директоров ООО «ВодоходЪ» Виктором Олерским, сообщает пресс-служба РТ.

Встреча прошла в Доме Правительства РТ, стороны обсудили развитие речного туризма в республике и перспективы реализации совместных инфраструктурных проектов.

«ВодоходЪ» – одна из крупнейших судоходных компаний и туристических операторов России, занимающаяся организацией речных, морских и экспедиционных круизов, а также пассажирских перевозок водным транспортом.

#речной туризм #Рустам Минниханов
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