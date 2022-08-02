Минниханов обсудил с кардиологом Акчуриным внедрение новых технологий

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с одним из ведущих кардиохирургов мира академиком РАН Ренатом Акчуриным в выставочном центре «Казань Экспо». Они обсудили развитие научной базы в медицинской отрасли, в частности, в кардиологии, а также внедрение новейших технологий в профильных учреждениях республики.

Ренат Акчурин – советский и российский кардиохирург, специалист в области микрохирургии. Он первым в Европе внедрил операционный микроскоп и микрохирургическую технику в коронарную хирургию. Кроме того, он создал первую школу отечественной коронарной микрохирургии.

Также во встрече принял участие родной брат Рената Акчурина – генерал-полковник Расим Акчурин. В рамках визита в Казань они приняли участие в работе VIII съезда Всемирного конгресса татар, сообщает пресс-служба Президента РТ.