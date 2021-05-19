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Ру Тат
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19 мая 2021  15:16

Минниханов обсудил с Исинбаевой проведение в Казани спортивных молодежных фестивалей

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Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился в Доме Правительства РТ с председателем Ассоциации студенческих спортивных клубов России Еленой Исинбаевой, сообщает пресс-служба руководителя республики. 

«Обсуждались вопросы реализации совместного образовательного проекта АССК России и Республики Татарстан по стажировкам для студенческих спортивных менеджеров, проведения в Казани спортивных молодежных фестивалей и другие», — говорится в сообщении.

С 18 по 22 мая в Казани проходит Всероссийский фестиваль студенческого спорта «АССК. Фест — 2021», в котором участвуют более 2 тыс. студентов российских вузов и ссузов.

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