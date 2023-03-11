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Спорт 11 марта 2023 11:31

Минниханов обсудил с Гёкденизом Караденизом развитие футбола в Татарстане

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Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с турецким футболистом Гёкденизом Караденизом, десять лет выступавшим за казанский «Рубин». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

На встрече, прошедшей в Доме Правительства РТ, стороны обсудили взаимодействие в вопросах развития футбола в республике и поддержки детского спорта, а также другие моменты.

Гёкдениз Карадениз — турецкий футболист, с 2008 по 2018 год выступавший за казанский футбольный клуб «Рубин». Вместе с командой из столицы Татарстана он два раза стал чемпионом России, один раз выиграл Кубок России и два раза стал обладателем Суперкубка страны.
#Рустам Минниханов #Официальная хроника
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