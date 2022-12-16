Минниханов обсудил с губернатором Кировской области перспективы развития сотрудничества

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня провел встречу с губернатором Кировской области Александром Соколовым. Беседа состоялась в Казанском Кремле, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов обратил внимание на то, что Татарстан и Кировскую область связывают общие экономические, гуманитарные и культурные интересы. Товарооборот между регионами в последние годы достигал 6 млрд рублей.

Татарстан поставляет в соседний субъект Федерации грузовые автомобили, шины, нефтепродукты, синтетические каучуки, удобрения, стекло и обширный перечень пищевых продуктов. Из Кировской области в республику везут лесоматериалы, силовые кабели, бетонные изделия, обувь и спецодежду.

Десятки татарстанских предприятий развивают производственную кооперацию и торговые связи с партнерами из Кировской области, заметил в этом контексте Президент РТ.

Стороны также обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества — как в торгово-экономической, так и в гуманитарной сферах. Кроме того, Рустам Минниханов вручил Александру Соколову медаль «100 лет образования Татарской АССР».