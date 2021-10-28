Минниханов обсудил с губернатором Еврейской АО укрепление межрегионального сотрудничества

Фото: tatarstan.ru

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня обсудил вопросы межрегионального сотрудничества с губернатором Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном.

На встрече, прошедшей в Доме Правительства РТ, стороны затронули вопросы укрепления сотрудничества между регионами.

Фото: © tatarstan.ru

В частности, речь шла о налаживании дальнейших деловых контактов между субъектами Федерации в промышленности, торговле и социальной сфере, сообщает пресс-служба руководителя республики.

За существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала Татарстана Рустам Минниханов наградил Ростислава Гольдштейна медалью «100 лет образования ТАССР». Во время встречи он сам вручил ему награду.