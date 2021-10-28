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Официальная хроника
28 октября 2021  16:51

Минниханов обсудил с губернатором Еврейской АО укрепление межрегионального сотрудничества

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Минниханов обсудил с губернатором Еврейской АО укрепление межрегионального сотрудничества
Фото: tatarstan.ru

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня обсудил вопросы межрегионального сотрудничества с губернатором Еврейской автономной области Ростиславом Гольдштейном.

На встрече, прошедшей в Доме Правительства РТ, стороны затронули вопросы укрепления сотрудничества между регионами. 

 

Фото: © tatarstan.ru

В частности, речь шла о налаживании дальнейших деловых контактов между субъектами Федерации в промышленности, торговле и социальной сфере, сообщает пресс-служба руководителя республики.

За существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала Татарстана Рустам Минниханов наградил Ростислава Гольдштейна медалью «100 лет образования ТАССР». Во время встречи он сам вручил ему награду.

#рустам минниханов #еврейская автономная область
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