Минниханов обсудил с главой «Зарубежнефти» вопросы сотрудничества в области нефтедобычи

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с генеральным директором АО «Зарубежнефть» Сергеем Кудряшовым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

На встрече, прошедшей в Доме Правительства РТ, стороны обсудили «перспективы сотрудничества с научными учреждениями и промышленными предприятиями Татарстана в области нефтедобычи».

«Мы видим, что нефтегазовые компании Татарстана имеют большой опыт в области добычи нефти и открыты к сотрудничеству. Наши коллеги готовы объединять знания и ресурсы для реализации как уже существующих проектов, так и на перспективу», — заметил в ходе беседы Сергей Кудряшов.

Компания «Зарубежнефть» уже взаимодействует с республикой, реализуя совместный проект с Казанским федеральным университетом. С 2018 года при участии специалистов вуза она занимается разработкой каталитических систем для подземного облагораживания сверхвязкой нефти и природных битумов на месторождении Бока де Харуко на Кубе. Эта технология позволяет частично перерабатывать нефть уже в пласте. В 2020-м компания в числе первых в мире провела успешный промысловый эксперимент по ее испытанию.

В 2021 году на базе КФУ начала работать лаборатория мирового уровня по работе со сверхвязкими нефтями. К работе над проектом привлечены ведущие российские и зарубежные исследователи — более 25 специалистов, 17 из которых нет еще 35 лет.

В ходе поездки в Татарстан Сергей Кудряшов также посетил научный центр Казанского федерального университета и особую экономическую зону «Иннополис».