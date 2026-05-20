news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Экономика 20 мая 2026 22:36

Минниханов обсудил с главой УГПХ работу Волжского мультимодального хаба

Читайте нас в
Телеграм

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня обсудил вопросы сотрудничества с генеральным директором Уральского горнопромышленного холдинга (УГПХ) Сергеем Мазуркевичем. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В ходе беседы, состоявшейся в рабочем кабинете Рустама Минниханова в Доме Правительства РТ, стороны рассмотрели результаты работы АО «Волжский мультимодальный хаб».

Было сказано, что с момента запуска хаба удалось снизить нагрузку на железнодорожные станции Казанского узла (Высокая Гора, Киндери, Дербышки, Восстание, Юдино, Тихорецкая) в среднем до 700 вагонов в месяц. Снизилась нагрузка и на железнодорожную сеть региона в целом

Во встрече также принял участие министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

#железная дорога #Рустам Минниханов
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

В Татарстане подвели итоги конкурса «Лучшая управляющая компания»

20 мая 2026

Суд избрал меру пресечения 18-летнему парню, который зарезал мужчину в центре Казани

20 мая 2026
Новости партнеров