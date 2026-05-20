Минниханов обсудил с главой УГПХ работу Волжского мультимодального хаба

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня обсудил вопросы сотрудничества с генеральным директором Уральского горнопромышленного холдинга (УГПХ) Сергеем Мазуркевичем. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В ходе беседы, состоявшейся в рабочем кабинете Рустама Минниханова в Доме Правительства РТ, стороны рассмотрели результаты работы АО «Волжский мультимодальный хаб».

Было сказано, что с момента запуска хаба удалось снизить нагрузку на железнодорожные станции Казанского узла (Высокая Гора, Киндери, Дербышки, Восстание, Юдино, Тихорецкая) в среднем до 700 вагонов в месяц. Снизилась нагрузка и на железнодорожную сеть региона в целом

Во встрече также принял участие министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.