news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
9 ноября 2022  16:20

Минниханов обсудил с главой турецкой компании «Джошкуноз» перспективы новых проектов

news_top_970_100
Минниханов обсудил с главой турецкой компании «Джошкуноз» перспективы новых проектов
Фото: пресс-служба Президента РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом группы компаний «Джошкуноз» (Турция) Ахметом Аджаем. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Участники встречи обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества, перспективы новых совместных проектов», – сказано в сообщении. 

Минниханов назвал Турцию одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. Значительный объем совместных проектов осуществляется в ОЭЗ «Алабуга». Так, в 2014 году «Джошкуноз» открыла здесь крупный завод по выпуску кузовных деталей автомобилей. В 2018 году ООО «Джошкуноз Алабуга» в сотрудничестве с ОАО «ММК» запустило производство стальных заготовок для автопромышленности.В ходе беседы

Компания «Джошкуноз» основана в 1950 году в Бурсе и на сегодня является крупнейшим турецким машиностроительным и автомобилестроительным холдингом.  
#Рустам Минниханов
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100