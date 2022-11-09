Минниханов обсудил с главой турецкой компании «Джошкуноз» перспективы новых проектов

Фото: пресс-служба Президента РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом группы компаний «Джошкуноз» (Турция) Ахметом Аджаем. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Участники встречи обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества, перспективы новых совместных проектов», – сказано в сообщении.

Минниханов назвал Турцию одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. Значительный объем совместных проектов осуществляется в ОЭЗ «Алабуга». Так, в 2014 году «Джошкуноз» открыла здесь крупный завод по выпуску кузовных деталей автомобилей. В 2018 году ООО «Джошкуноз Алабуга» в сотрудничестве с ОАО «ММК» запустило производство стальных заготовок для автопромышленности.В ходе беседы

Компания «Джошкуноз» основана в 1950 году в Бурсе и на сегодня является крупнейшим турецким машиностроительным и автомобилестроительным холдингом.