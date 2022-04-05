Минниханов обсудил с главой правительства Якутии празднование 100-летия Якутской АССР

пресс-служба Президента РТ

Во вторник, 5 апреля, Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем Правительства Республики Саха (Якутия) Андреем Тарасенко. Они обсудили ряд вопросов, в том числе, участие РТ в праздновании 100-летия Якутской АССР.

В рамках празднования юбилея состоятся Дни Республики Татарстан в Республике Саха, уточняет пресс-служба Президента РТ.

Якутский премьер прибыл в Татарстан с рабочей поездкой. Запланирован ряд встреч с представителями компаний и предприятий республики.

Минниханов выразил уверенность в том, что проведение совместных мероприятий даст новый импульс к развитию межрегиональных связей.