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Политика
5 апреля 2022  13:40

Минниханов обсудил с главой правительства Якутии празднование 100-летия Якутской АССР

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Минниханов обсудил с главой правительства Якутии празднование 100-летия Якутской АССР
пресс-служба Президента РТ

Во вторник, 5 апреля, Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем Правительства Республики Саха (Якутия) Андреем Тарасенко. Они обсудили ряд вопросов, в том числе, участие РТ в праздновании 100-летия Якутской АССР.

В рамках празднования юбилея состоятся Дни Республики Татарстан в Республике Саха, уточняет пресс-служба Президента РТ.

Якутский премьер прибыл в Татарстан с рабочей поездкой. Запланирован ряд встреч с представителями компаний и предприятий республики.

Минниханов выразил уверенность в том, что проведение совместных мероприятий даст новый импульс к развитию межрегиональных связей.

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