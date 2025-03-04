Минниханов обсудил с главой Почты России развитие региональной почтовой сети

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором АО «Почта России» Михаилом Волковым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В ходе беседы, состоявшейся в Доме Правительства РТ, стороны обсудили дальнейшее развитие региональной почтовой сети, улучшение качества и доступности услуг для населения, привлечение кадров и реализацию логистического потенциала Татарстана.

Рустам Минниханов обратил внимание на то, что почтовые отделения относятся к числу важных социальных объектов, особенно в сельской местности. В регионе насчитывается 1112 стационарных и 29 передвижных отделений почтовой связи, в которых работает 7 тыс. сотрудников.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Благодаря сотрудникам почты наши жители вовремя получают и направляют корреспонденцию, получают пенсии и денежные переводы, платят за ЖКУ, приобретают товары первой необходимости. Республика также оказывает Почте России значительную поддержку», – заметил Раис РТ.

В свою очередь Михаил Волков поблагодарил руководство Татарстана за внимание к вопросам развития почтовой связи в регионе и поддержку проектов Почты России.

По поручению Президента России Владимира Путина в стране проводится модернизация почтовых отделений, которые расположены в сельской местности. В рамках этой программы в республике за три года отремонтированы 73 отделения. Модернизация сельских почтовых отделений будет продолжена и в текущем году.