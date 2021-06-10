Минниханов обсудил с главой московского муфтията проведение 1100-летия принятия ислама

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Духовного собрания мусульман России, председателем Духовного управления мусульман г.Москвы и Центрального региона «Московский муфтият» Альбиром Кргановым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«В ходе беседы обсуждались вопросы взаимодействия в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, развитие исламского образования, а также подготовка к проведению 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией в 2022 году», — говорится в сообщении.

Альбир Крганов вручил Рустаму Минниханову атлас мусульманского сообщества России.

Во встрече в Доме Правительства РТ также приняли участие Руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров и председатель ДУМ РТ, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.