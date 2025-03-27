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Экономика 27 марта 2025 18:21

Минниханов обсудил с главой Минстроя РФ реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

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Минниханов обсудил с главой Минстроя РФ реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни»
Фото: t.me/galimovatatarstan

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня находится с рабочим визитом в Москве, проводит встречи с членами Правительства России. Сначала он встретился с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным, сообщила в Telegram-канале руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Собеседники обсудили подготовку к заседанию комиссии Государственного совета России «Инфраструктура для жизни», которую по поручению Владимира Путина возглавляет Рустам Минниханов (комиссия курирует реализацию одноименного национального проекта – прим. Т-и).

В Татарстане в прошлом году возвели 3 млн 452,7 тыс. кв. метров жилья, за два месяца этого года в республике ввели уже 1 млн 93 тыс. кв. метров, заметила Галимова.

#Рустам Минниханов #Ирек Файзуллин #национальные проекты
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