Минниханов обсудил с главой Минприроды РФ оздоровление Волги и очистные сооружения Казани

Сегодня во время рабочей поездки в Москву Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым реализацию на территории республики национального проекта «Экология».

В частности, как отмечает пресс-служба Президента РТ, стороны затронули дальнейшее воплощение в жизнь федерального проекта «Чистая страна» и ход работ по оздоровлению реки Волги в рамках соответствующего проекта.

Кроме того, речь зашла и о финансировании проекта реконструкции и модернизации биологических очистных сооружений Казани.

Помимо этого, Рустам Минниханов вручил Александру Козлову медаль «100 лет образования ТАССР».

Национальный проект «Экология», как и другие нацпроекты, реализуется в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020 году их цели были изменены в связи с изменением экономической ситуации после начала пандемии коронавируса.