Минниханов обсудил с главой Международной федерации текбола развитие спорта в Татарстане

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем Международной федерации текбола Виктором Хусаром. Встреча прошла в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба татарстанского лидера.

Текбол – это спорт, который объединяет в себе черты футбола и настольного тенниса. Игроки играют за искривленным столом, перебрасывая мяч друг другу. Вместо ракеток разрешено использовать любые части тела, кроме рук.

В ходе беседы Рустам Минниханов и Виктор Хусар обсудили сотрудничество по развитию текбола на территории республики.

Ранее Хусар побывал на крупных спортивных объектах столицы Татарстана: на стадионе «Ак Барс Арена», во Дворце водных видов спорта и экстрим-парке «Урам». Как сообщили в пресс-службе, в планах также – посетить чемпионат России по легкой атлетике.