Минниханов обсудил с главой МЧС России оснащение техникой спасателей Татарстана

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня в ходе рабочей поездки в Москву Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил с федеральным министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Куренковым укрепление материально-технической базы ГУ МЧС России по РТ. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В ходе беседы Александр Куренков и Рустам Минниханов рассмотрели возможность совершенствования системы обеспечения комплексной безопасности жителей региона и его территории. В Татарстане продолжают развиваться различные виды пожарной охраны, что способствует повышению уровня реагирования на пожары, ДТП и другие происшествия. В частности, 106 подразделений республиканской противопожарной службы прикрывают сельские населенные пункты, удаленные от райцентров и городов. С учетом федеральной противопожарной службы обеспечено полное прикрытие территории республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Стороны обсудили оснащенность подразделений ГУ МЧС по РТ, в том числе современными образцами техники. В этом году спасатели Татарстана получили более 25 единиц различных видов техники. За счет средств республиканского бюджета на следующий год запланирован капитальный ремонт старых зданий пожарных депо и строительство новых.

Кроме того, Раис Татарстана вручил главе МЧС России государственную награду РТ — орден «Дуслык». Этой наградой отмечен значительный вклад Александра Куренкова в обеспечение безопасности во время прошедшего в Казани шестнадцатого по счету саммита БРИКС.