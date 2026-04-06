Минниханов обсудил с главой МЧС постройку нового учебного комплекса для спасателей

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов и министр по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ Александр Куренков обсудили строительство нового учебно-тренировочного комплекса для спасателей и его комплектацию кадрами. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Объект строится к международному салону «Комплексная безопасность», который МЧС России совместно с Татарстаном проведет в сентябре в Казани. Новый комплекс предназначен для подготовки специалистов в условиях, максимально приближенных к реальным.

На сегодняшний день продолжается работа по проектированию инженерных систем и сетей, а также по бетонированию объекта. Подготовка площадок для тренировок также уже ведется.