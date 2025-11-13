Минниханов обсудил с главой компании Chery перспективы сотрудничества с Татарстаном

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем правления компании Chery Инь Тунъюэ. Он является одним из основателей Chery Automobile и на протяжении более 25 лет возглавляет компанию, которая является одним из крупнейших и наиболее инновационных автопроизводителей Китая. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Компания Chery осуществляет полный производственно-технологический цикл – от научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок до серийного производства и глобальной дистрибуции автомобилей. В портфеле компании представлены транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания, гибридные модели и электромобили нового поколения.

По итогам 2024 года Chery вошла в число 20 крупнейших автопроизводителей мира и заняла лидирующие позиции среди китайских брендов по экспорту. При этом компания является одним из наиболее заметных иностранных автопроизводителей на российском рынке.

На встрече обсуждались перспективы развития компании, в том числе возможности промышленного, технологического и научного сотрудничества с Россией, в частности с Республикой Татарстан.