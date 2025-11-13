news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 13 ноября 2025 15:04

Минниханов обсудил с главой компании Chery перспективы сотрудничества с Татарстаном

Читайте нас в
Телеграм
Минниханов обсудил с главой компании Chery перспективы сотрудничества с Татарстаном
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем правления компании Chery Инь Тунъюэ. Он является одним из основателей Chery Automobile и на протяжении более 25 лет возглавляет компанию, которая является одним из крупнейших и наиболее инновационных автопроизводителей Китая. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Компания Chery осуществляет полный производственно-технологический цикл – от научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок до серийного производства и глобальной дистрибуции автомобилей. В портфеле компании представлены транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания, гибридные модели и электромобили нового поколения.

По итогам 2024 года Chery вошла в число 20 крупнейших автопроизводителей мира и заняла лидирующие позиции среди китайских брендов по экспорту. При этом компания является одним из наиболее заметных иностранных автопроизводителей на российском рынке.

На встрече обсуждались перспективы развития компании, в том числе возможности промышленного, технологического и научного сотрудничества с Россией, в частности с Республикой Татарстан.

#Рустам Минниханов #автомобили #татарстан и китай
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин пригласил делегацию Казахстана на форум «Формируя будущее» в Казани

Путин пригласил делегацию Казахстана на форум «Формируя будущее» в Казани

12 ноября 2025
Минниханов ознакомился с инновационными разработками в индустриальном парке в Хучжоу

Минниханов ознакомился с инновационными разработками в индустриальном парке в Хучжоу

13 ноября 2025