Минниханов обсудил с главой иранской провинции Голестан развитие транспортных коридоров

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором иранской провинции Голестан господином Али Мохаммадом Зангане. На мероприятии, прошедшем в Казанском Кремле, стороны обсудили развитие отношений между Татарстаном и Ираном, в том числе возможность расширения сотрудничества с провинцией, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Рустам Минниханов подчеркнул, что у Татарстана и Ирана богатые исторические, экономические и культурные связи. Кроме того, их объединяет религия. Проводятся регулярные обмены визитами, которые позволяют укрепить партнерские взаимоотношения сторон. Также этому способствует работа Генконсульства Ирана в Казани и меморандум о торговом сотрудничестве.

Президент Татарстана напомнил, что в разные годы с Ираном сотрудничали крупные компании республики, такие как КАМАЗ, «Татнефть», Казанский вертолетный завод. До пандемии Казань и Тегеран также связывало прямое авиасообщение.

В текущих условиях необходимо найти новые формы и механизмы для кооперации, уверен он.

«Провинция Голестан представляет для нас большой интерес. Надеюсь, сегодняшняя встреча придаст нашим связям хороший импульс. Прежде всего, это развитие наших контактов в агропромышленном секторе, нефтехимии, машиностроении, здравоохранении, расширение поставок продукции. Очень важны вопросы транспортной логистики. Через Волгу и Каспийское море вы географически находитесь на удобной позиции. Считаю, что нам следует внимательно изучить все эти возможности», — заметил руководитель Татарстана.

Али Мохаммад Зангане, в свою очередь, поблагодарил собеседника за высокий уровень организации визита. Он полагает, что у Татарстана и Голестана имеются хорошие перспективы для сотрудничества, к тому же поддерживаемые президентами обоих государств — Владимиром Путиным и Ибрахимом Раиси.

Он согласился с Рустамом Миннихановым в том, что регионам необходимо развивать транспортные коридоры, и подчеркнул, что Голестан заинтересован в продолжении взаимовыгодного сотрудничества с Татарстаном.