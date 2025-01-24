Минниханов обсудил с главой Главгосэкспертизы комплексный подход к строительству

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с начальником Главгосэкспертизы России Игорем Маныловым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В ходе беседы, состоявшейся в рабочем кабинете Раиса РТ в Доме Правительства республики, стороны обсудили вопросы взаимодействия при осуществлении госэкспертизы объектов капитального строительства.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Оказались затронуты и другие актуальные темы, включая комплексный подход к процессам строительства, отметили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Во встрече приняли участие первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин и другие официальные лица.