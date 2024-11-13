Минниханов обсудил с Миллером реализацию проектов «Газпрома» в Татарстане

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня в Санкт-Петербурге провел рабочую встречу с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

На встрече стороны обсудили проекты, реализуемые компанией «Газпром» на территории Республики Татарстан.

В общей сложности ООО «Газпром трансгаз Казань» обслуживает в Татарстане шесть компрессорных цехов, 11 180 пунктов редуцирования газа, 192 газораспределительные станции, 5818 километров магистральных газопроводов.

На сегодняшний день по программе догазификации в регионе принято 33 219 заявок, газ проведен до границ 27 902 участков, уже подключены 22 023 дома.