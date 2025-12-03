Минниханов обсудил с главой ФНПР укрепление института наставничества

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с председателем Федерации независимых профсоюзов России Сергеем Черногаевым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В ходе беседы, состоявшейся в рабочем кабинете Рустама Минниханова в Доме Правительства РТ, стороны обсудили развитие профсоюзного движения в регионе, сотрудничество с профсоюзами, укрепление института наставничества.

«Мы ценим вклад федераций профсоюзов России и Татарстана в развитие экономики республики», – заявил Раис РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Руководитель республики отметил, что в условиях специальной военной операции профсоюзное движение Татарстана активно участвует в поддержке военнослужащих, мобилизованных работников предприятий и организаций, членов их семей, жителей новых регионов.

Рустам Минниханов поздравил членов Федерации независимых профсоюзов России с 35-летием организации и 120-летием российского профсоюзного движения.

Во встрече приняли участие первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин - координатор Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, вице-премьер РТ Лейла Фазлеева и председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева.

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев прибыл в Казань для участия в 30-й отчетно-выборной конференции Федерации профсоюзов Республики Татарстан.