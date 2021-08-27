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Ру Тат
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27 августа 2021  20:26
Никита Васильев

Минниханов обсудил с гендиректором «Технодинамики» сотрудничество в области авиапрома

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Минниханов обсудил с гендиректором «Технодинамики» сотрудничество в области авиапрома
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня обсудил с генеральным директором АО «Технодинамика» Игорем Насенковым различные вопросы сотрудничества в области авиационной промышленности. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Технодинамика» — ведущий российский разработчик и производитель оборудования для воздушных судов, в том числе шасси, топливных систем и систем управления полетом, вспомогательных силовых установок. 

Компания была создана в 2009 году. Входящие в холдинг организации занимаются разработкой, производством и послепродажным обслуживанием систем и агрегатов воздушных судов.

#минниханов рустам
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