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Общество 21 сентября 2026 11:20

Минниханов обсудил с гендиректором «Росагролизинга» поддержку сельхозпредприятий

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Минниханов обсудил с гендиректором «Росагролизинга» поддержку сельхозпредприятий
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором «Росагролизинга» Владимиром Балтером. Встреча прошла в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса Татарстана, в том числе поддержку и модернизацию сельхозпредприятий.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

За все время сотрудничества «Росагролизинг» поставил в республику 10 тыс. единиц техники. Татарстан стал первым и пока единственным регионом, достигшим такого показателя.

Во встрече также приняли участие заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, помощник Раиса РТ Альберт Нафигин и председатель Совета директоров группы компаний «НЭФИС» Михаил Сыровацкий.

#Рустам Минниханов #росагролизинг #сельхозпредприятия рт
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