Минниханов обсудил с гендиректором «Росагролизинга» поддержку сельхозпредприятий

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором «Росагролизинга» Владимиром Балтером. Встреча прошла в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса Татарстана, в том числе поддержку и модернизацию сельхозпредприятий.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

За все время сотрудничества «Росагролизинг» поставил в республику 10 тыс. единиц техники. Татарстан стал первым и пока единственным регионом, достигшим такого показателя.

Во встрече также приняли участие заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, помощник Раиса РТ Альберт Нафигин и председатель Совета директоров группы компаний «НЭФИС» Михаил Сыровацкий.