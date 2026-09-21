Минниханов обсудил с гендиректором «Росагролизинга» поддержку сельхозпредприятий
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором «Росагролизинга» Владимиром Балтером. Встреча прошла в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса Татарстана, в том числе поддержку и модернизацию сельхозпредприятий.
За все время сотрудничества «Росагролизинг» поставил в республику 10 тыс. единиц техники. Татарстан стал первым и пока единственным регионом, достигшим такого показателя.
Во встрече также приняли участие заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, помощник Раиса РТ Альберт Нафигин и председатель Совета директоров группы компаний «НЭФИС» Михаил Сыровацкий.