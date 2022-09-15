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Экономика
15 сентября 2022  14:06

Минниханов обсудил с «Газпромом» дальнейшее развитие газовой инфраструктуры Татарстана

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Минниханов обсудил с «Газпромом» дальнейшее развитие газовой инфраструктуры Татарстана
Фото: пресс-служба Президента РТ

Вопросы дальнейшего развития газовой инфраструктуры Татарстана, расширение рынка газомоторного топлива обсудил Президент РТ Рустам Минниханов с заместителем председателя Правления ПАО «Газпром» Олегом Аксютиным. Встреча прошла на полях Петербургского международного газового форума.

Как сообщает пресс-служба руководителя республики, стороны также обсудили ход реализации совместных проектов.

Во встрече приняли участие вице-премьер — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, помощник Президента Татарстана Ренат Галиев, советник Президента Татарстана по вопросам нефтегазохимии Рафкат Кантюков и президент АО «Группа ГМС» Артем Молчанов.

#газовый форум в санкт-петербурге #Рустам Минниханов #Газпром
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