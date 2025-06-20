Минниханов обсудил с Галактионовой развитие сети связи и интернета в Татарстане

Раис РТ Рустам Минниханов обсудил с гендиректором, председателем правления ПАО «МТС» Инесой Галактионовой проекты, реализуемые в Татарстане. Встреча прошла на ПМЭФ, сообщала пресс-служба руководителя республики.

«В Татарстане порядка 2 млн жителей являются абонентами МТС. Это порядка 33% процентов рынка. Хочу поблагодарить за многолетнее сотрудничество», - сказал Минниханов.

За последние 5 лет МТС инвестировал в развитие сети связи в Татарстане 6,9 млрд рублей.

«Особую ценность для нас представляет устранение цифрового неравенства в сельской местности. Ваша компания тоже присоединилась к данному проекту и заходит в сельские населенные пункты», – добавил руководитель республики.

В прошлом году МТС обеспечил связью и скоростным интернетом 95 небольших сел и деревень республики. На встрече обсудили вопросы реализации планов МТС по установке в РТ 700 базовых станций мобильной связи, строительство станций на федеральных трассах М7 и М12 и т. д.

В рамках работы по импортозамещению компанией «МТС» в Татарстане впервые установили восемь базовых станций отечественного производства. Также компания активно реализует проекты по цифровизации агропромышленного комплекса, поставляет и налаживает работу оборудования отечественного производства, оснащает подвижной состав предприятий пассажирских перевозок бескондукторной системой оплаты, видеонаблюдением и подсчетом пассажиропотока. Реализованы проекты в сфере экологии, внедрения решений на основе технологии интернета вещей для сбора и анализа данных с приборов учета.

фото: пресс-служба Раиса РТ