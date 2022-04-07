news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
7 апреля 2022  11:26

Минниханов обсудил с Файзуллиным меры поддержки строительства и ЖКХ

news_top_970_100
Минниханов обсудил с Файзуллиным меры поддержки строительства и ЖКХ
Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня в ходе рабочей поездки в Москву обсудил с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным подготовку к предстоящему расширенному заседанию Государственного совета РФ. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

После личной встречи, состоявшейся утром, стороны в расширенном составе обсудили предложения, которые готовит Комиссия Госсовета России по строительству, ЖКХ и городской среде в части поддержки отрасли. Руководит этой комиссией Рустам Минниханов.

«В частности, речь шла о мерах поддержки в части жилищного строительства, благоустройства и коммунального обслуживания», — уточнила собеседница агентства.

#Рустам Минниханов #Ирек Файзуллин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное