Минниханов обсудил с Файзуллиным меры поддержки строительства и ЖКХ

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня в ходе рабочей поездки в Москву обсудил с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Иреком Файзуллиным подготовку к предстоящему расширенному заседанию Государственного совета РФ. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

После личной встречи, состоявшейся утром, стороны в расширенном составе обсудили предложения, которые готовит Комиссия Госсовета России по строительству, ЖКХ и городской среде в части поддержки отрасли. Руководит этой комиссией Рустам Минниханов.

«В частности, речь шла о мерах поддержки в части жилищного строительства, благоустройства и коммунального обслуживания», — уточнила собеседница агентства.