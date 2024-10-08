Минниханов обсудил с Ерастовой вопросы развития танцевального спорта в Татарстане

фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов встретился с президентом Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла Надеждой Ерастовой.

Как сообщает пресс-служба Раиса Татарстана, стороны обсудили вопросы развития и популяризации в республике данных видов спорта. Так, сегодня в РТ танцевальным спортом занимается 420 человек, брейкингом - 500, а акробатическим рок-н-роллом - 570. Многочисленные клубы действуют в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске и ряде других городов.

Еще Минниханов и Ерастова обсудили перспективы реализации проектов в области поддержки одаренных в спорте детей.