Минниханов обсудил с эмиром Катара инвестиции и сотрудничество с Татарстаном

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. По приглашению катарской стороны руководитель РТ совершил визит в Доху, сообщила руководитель пресс-службы Раиса республики Лилия Галимова.

Минниханов отметил, что Россия придает большое значение развитию связей с исламским миром, Организацией исламского сотрудничества. Он также пригласил компании Катара принять участие в инвестпроектах в Татарстане. Были затронуты конкретные направления, представляющие интерес для обеих сторон.

Помимо этого, Рустам Минниханов обсудил с вице-президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мансуром ибн Зайд аль-Нахайяном вопросы сотрудничества в рамках Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Он передал поздравления руководству ОАЭ в связи с Днем образования государства. Также была затронута работа в рамках Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». В ближайшее время состоится выездное заседание объединения.