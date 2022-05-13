Минниханов обсудил с директорами национальных медцентров развитие онкопомощи в регионах

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с генеральным директором Национального медицинского исследовательского центра радиологии Министерства здравоохранения РФ Андреем Каприным и директором Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксаной Драпкиной, которые находятся в Казани с рабочей поездкой. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития и совершенствования онкологической помощи в регионах, а также реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Затронули они и проблему поддержки и взаимодействия профессиональных ассоциаций и обществ в здравоохранении.

Помимо прочего, Рустам Минниханов вручил Андрею Каприну и Оксане Драпкиной государственные награды РТ — медали «100 лет образования ТАССР».

Руководители Национальных медицинских исследовательских центров прибыли в Татарстан для участия в работе Поволжского онкологического форума, который проходит в Казани с 12 по 14 мая. Кроме того, они присоединятся к координационному совещанию с руководителями онкологических служб регионов Приволжского федерального округа.