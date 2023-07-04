Минниханов обсудил с депутатами и сенаторами от РТ вопрос привлечения федеральных средств

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня обсудил с сенаторами и депутатами Государственной Думы России, представляющими республику, пути привлечения федеральных средств в экономику региона. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Беседа состоялась в Иннополисе, в технопарке имени Попова. Рустам Минниханов уверен, что в Татарстане удалось добиться хорошего взаимодействия депутатского корпуса и органов исполнительной власти. «Такие встречи очень важны, чтобы скоординировать нашу совместную работу», — сказал он.

Анализируя социально-экономическую ситуацию в республике, Раис Татарстана заметил, что по основным показателям (валовой региональный продукт, индексы промышленного и сельскохозяйственного производства, темпы строительства, инвестиции в основной капитал и ряд других) регион демонстрирует положительную динамику.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Реализуются крупные федеральные проекты, в том числе в сфере дорожного строительства. Татарстан использует механизмы, предусмотренные постановлением Правительства РФ №1119, для создания инфраструктуры для бизнеса. Большая работа организована в рамках серийного производства самолетов ТУ-214 на КАЗ имени Горбунова.

Минниханов поблагодарил депутатов и сенаторов за их деятельность по вопросам, связанным со специальной военной операцией. Это поддержка присоединенных после плебисцитов территорий, помощь мобилизованным гражданам и членам их семей, сбор гуманитарных грузов.

При этом он отметил, что депутатским рабочим группам следует уделять больше внимания работе с предприятиями, встречаться с трудовыми коллективами, активно содействовать в привлечении господдержки на федеральном уровне.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана также отдельно остановился на ситуации в сельском хозяйстве, потому что установившаяся засуха сказывается на урожайности зерновых культур. Он подчеркнул, что Минсельхозпроду совместно с депутатами уже сейчас необходимо начать прорабатывать с федеральным центром вопросы поддержки сельчан.

По словам Рустама Минниханова, несмотря на непростую ситуацию, нужно продолжить работу в рамках реализуемых национальных проектов (инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году), пользоваться всеми предоставляемыми возможностями. «Важно, чтобы каждый рубль, привлеченный в республику, работал на благо жителей, способствовал улучшению качества жизни людей. Это большая задача, которая стоит перед всеми нами», — заявил он.

Обращаясь к сенаторам и депутатам, Раис РТ призвал их активнее работать непосредственно с людьми и обращать внимание на вопросы, решение которых больше всего волнует граждан. «Мы все работаем в интересах республики, в интересах татарстанцев. Необходимо встречаться с населением, учитывать пожелания людей в своей текущей деятельности и рассказывать о проделанной работе. Отстаивать интересы избирателей — ваша главная задача», — добавил он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В свою очередь Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин сосредоточился на реализации законодательных инициатив республиканского парламента. Сейчас на рассмотрении в Госдуме находятся шесть законодательных инициатив, поступивших от Татарстана. Два законопроекта уже приняты в первом чтении, еще по одной инициативе имеется положительное заключение.

Актуальными, по мнению Фарида Мухаметшина, остаются также исполнение наказов граждан, полученных депутатами в ходе последних избирательных кампаний, и работа в округах.

С докладом об участии Татарстана в реализации федеральных государственных, целевых программ и проектов по итогам первого полугодия этого года выступил вице-премьер — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов. По его данным, в этом году республика представлена в 26 государственных программах РФ. Также реализуются 13 национальных и 50 региональных проектов. На эти мероприятия выделено в общей сложности 31,4 млрд рублей.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

О формировании федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов сообщил Айрат Фаррахов. О работе по законодательным инициативам РТ в рамках деятельности рабочих групп на весенней сессии Госдумы рассказал Максим Топилин. Вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов проинформировал о перспективах развития Иннополиса и реализуемых проектах. Во встрече также приняли участие руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин, главы республиканских министерств и ведомств.

Всего в Татарстане работают 17 рабочих групп, каждую из которых возглавляет курирующий депутат. Основные направления их деятельности — привлечение федеральных средств в экономику региона через участие в нацпроектах и госпрограммах, продвижение законодательных инициатив республики, работа по реализации наказов граждан.