Минниханов обсудил с делегацией Шаньдуна сотрудничество в сфере образования

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с делегацией китайской провинции Шаньдун во главе с директором департамента образования Чэн Бичаном. Переговоры прошли в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Минниханов отметил, что Шаньдун является одним из ведущих регионов Китая и крупным центром образования и науки. В провинции работают около 200 вузов, в которых обучаются более 3 млн студентов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Татарстан заинтересован в расширении связей с провинцией Шаньдун в сфере высшей школы, науки и технологий. Важно выстроить деловые отношения с нашими партнерами из Китайской Народной Республики», – сказал Раис РТ.

Одним из направлений сотрудничества станет создание Российско-Китайского университета передовых технологий. Соответствующий меморандум подписали в мае в рамках официального визита Президента России Владимира Путина в Китай.

На первом этапе проект объединит 11 университетов Татарстана и 14 вузов Шаньдуна. Запуск совместных образовательных программ по инженерным, цифровым и биомедицинским специальностям, а также промышленному дизайну запланирован на 2027 год.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Минниханов также пригласил представителей китайской провинции принять участие в Форуме технических университетов России и Китая, который пройдет в Казани 23–24 ноября.

В сентябре Раис Татарстана посещал провинцию Шаньдун с рабочим визитом.