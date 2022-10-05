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Ру Тат
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Официальная хроника
5 октября 2022  18:29

Минниханов обсудил с делегацией из Туркменистана сотрудничество в строительстве

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Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с представителями делегации Туркменистана в рамках II Международного строительного чемпионата. Мероприятие проходит на площадке «Казань Экспо», передает пресс-служба руководителя республики.

С зампредседателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамуратом Гельдимырадовым и председателем Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана Довраном Худайбердиевым Президент РТ обсудил вопросы дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в отрасли строительства. 

Также во встрече принимал участие генеральный консул Туркменистана в Казани Гуйч Гараев.

#Рустам Минниханов
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