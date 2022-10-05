Минниханов обсудил с делегацией из Туркменистана сотрудничество в строительстве

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с представителями делегации Туркменистана в рамках II Международного строительного чемпионата. Мероприятие проходит на площадке «Казань Экспо», передает пресс-служба руководителя республики.

С зампредседателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамуратом Гельдимырадовым и председателем Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана Довраном Худайбердиевым Президент РТ обсудил вопросы дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в отрасли строительства.

Также во встрече принимал участие генеральный консул Туркменистана в Казани Гуйч Гараев.