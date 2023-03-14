Минниханов обсудил с делегацией Гагаузии вопросы сотрудничества

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстана Рустам Минниханов сегодня обсудил укрепление сотрудничества с делегацией Гагаузии, автономно-территориального образования в составе Молдовы. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

На встрече, которая была организована в Доме Правительства РТ, стороны обсудили развитие торгово-экономических связей, взаимодействие в сфере АПК, медицине и фармацевтике, IT и других направлениях.

Минниханов обратил внимание на важность дальнейшего обмена делегациями и развития культурных связей между Татарстаном и Гагаузией. «Надеемся, что дружеские взаимоотношения с нашими братьями-гагаузами будут только крепнуть», — заметил Раис РТ.

В ходе визита в Татарстан делегация Гагаузии планирует побывать в Агентстве инвестиционного развития РТ, ИТ-парке имени Башира Рамеева и Казанском федеральном университете, а также ознакомиться с промышленным потенциалом республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ.