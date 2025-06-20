Минниханов обсудил с Бегловым сотрудничество Татарстана и Санкт-Петербурга

Раис РТ Рустам Минниханов встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Об этом сообщила руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.

«Торгово-экономическое сотрудничество между нашими регионами успешно развивается. Межрегиональный товарооборот по последним данным зафиксирован на уровне 30,8 миллиардов рублей. Среди перспективных направлений взаимодействия – кооперация в области машиностроения, взаимные поставки продовольственных и других товаров народного потребления, сотрудничество в сфере сельского хозяйства», - сказал Минниханов на встрече. Отдельно он поблагодарил коллегу за поддержку работы татарских общественных организаций. Сегодня в Санкт-Петербурге проживает свыше 20 тыс. татар. «Хорошая диаспора здесь проживает. Активно представлены в нашем Доме национальностей», - отметил Беглов.

Губернатор коротко проинформировал о тех проектах, которые сегодня реализуются в Санкт-Петербурге. Также стороны подписали план мероприятий по развитию сотрудничества между правительствами Татарстана и Санкт-Петербурга на 2025-2029 годы.

Фото: пресс-служба Раиса РТ