Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководством Шэньчжэньской ассоциации индустрии искусственного интеллекта. Ассоциация образована в 2019 году и объединяет 511 экспертов в области ИИ, 302 академических эксперта и более 1258 компаний-членов. Она провела первую в стране оценку предприятий по уровню развития ИИ, сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Минниханов, обращаясь к руководству ассоциации, сообщил, что Татарстан – один из цифровых лидеров России: в республике работают более 3,5 тыс. IT-компаний и 46 тыс. специалистов в этом направлении.

«Искусственный интеллект – приоритет развития республики. В Татарстане действует специальная программа в данном направлении на 2026–2030 годы», – рассказал Раис республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Он озвучил ключевые направления сотрудничества с ассоциацией: взаимодействие между компаниями Татарстана и Шэньчжэня для совместного развития решений и выхода на новые рынки России и Китая, а также подготовка специалистов.

Генеральный секретарь Шэньчжэньской ассоциации индустрии искусственного интеллекта Липин Ланг рассказал, что их ассоциация объединяет порядка 4 млн человек, задействованных в отрасли. Он пригласил делегацию Татарстана на специальный форум по ИИ, который пройдет в будущем году в Китае, отметив, что это хорошая возможность найти новых партнеров.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В завершение встречи состоялось подписание соглашения между Правительством Республики Татарстан и Шэньчжэньской ассоциацией индустрии искусственного интеллекта. Профильное министерство будет работать над подготовкой плана работы.